Бондарчук заявил, что сериал "ГДР" побил рекорд "Слово пацана" по числу новых зрителей

Фото: кадр из сериала "ГДР"; режиссер – Сергей Попов; производство – Wink

Сериал "ГДР" побил рекорд "Слова пацана" по количеству привлеченной аудитории, заявил Федор Бондарчук в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что сериал, в отличии от "Слово пацана" был показан сразу, а не по одной серии каждую неделю.

"Мы побили рекорд "Слова пацана" по аудитории привлеченной, но по другому смотрению", – сказал он во время разговора на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Режиссером проекта стал известный по сериалу "Мосгаз. Западня" режиссер Сергей Попов. Съемки проходили в Москве, Калининграде, Выборге, а также в Берлине и Стамбуле. Бондарчук был одним из продюсеров фильма.

По сюжету капитан КГБ Александр Нечаев знакомится с танцовщицей Ингрид, которая не та, за кого себя выдает. Вскоре им придется вновь встретиться в Берлине, где начнется охота за архивом министерства госбезопасности ГДР.

Закрытая премьера сериала прошла в Москве 12 февраля. Онлайн-премьера "ГДР" была намечена на 16 февраля. Кинокритики занесли его в рейтинг самых ожидаемых сериалов в 2024 году.



До этого опрошенные россияне внесли сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана", драму Клима Шипенко "Вызов" и семейную комедию "Чебурашка" в число самых популярных кинокартин.

Премьера многосерийного фильма "ГДР" состоялась в Москве