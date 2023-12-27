Глава Татарстана заявил, что не будет смотреть "Слово пацана"

кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Toomuch Production совместно с "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не будет смотреть нашумевший сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он отметил, что хорошо знаком с атмосферой конца 1980-х годов.

"Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина попросила Роскомнадзор и Следственный комитет РФ проверить сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков.

Позднее она уточнила, что сюжет сериала демонстрирует, что после любого преступления последует наказание. Но дети, смотревшие его, копируют только первую часть, в которой уличные хулиганы представляются героями, продолжила Останина.



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