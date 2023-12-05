Депутат заявила, что проверка сериала "Слово пацана" поможет скорректировать закон

Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Toomuch Production, "НМГ студией", НТВ при поддержке Института развития интернета

Проверка сериалов "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Пищеблок" не преследует цели закрытия проектов. Результаты проведенной проверки СК России и Роскомнадзором помогут скорректировать закон о защите нравственности и детей, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, сообщает телеканал "360".

Она отметила, что авторы сериалов установили возрастное ограничение "18+", следовательно, они ничего не нарушили. Но оба проекта находятся в свободном доступе, поэтому их могут смотреть и те, кому нет 18 лет, сказала депутат.

Останина добавила, что родители не всегда могут контролировать то, что смотрят их дети. Однако ее интересует мнение экспертов, которые проверят влияние этих сериалов на подростков.

По ее мнению, сам сюжет сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" демонстрирует, что после любого преступления последует наказание. Но дети, смотревшие его, копируют только первую часть, в которой уличные хулиганы представляются героями, продолжила Останина. Она указала, что после просмотра дети выходят на улицы и повторяют события 80-х и 90-х годов, которые были в Татарстане.

Проверку сериалов попросила провести сама Останина. Она обратила внимание на СМИ, которые сообщали об убийстве мальчика 2 декабря в Иркутске на остановке "Лисиха", где у 15-летнего школьника возник конфликт с группой подростков. По версии следователей, последние нанесли парню не менее четырех ножевых ударов, отчего тот скончался.

Депутат сказала, что, предположительно, инцидент мог быть связан с сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте". Она считает опасным тот факт, что дети могут начать романтизировать преступность. В связи с этим она попросила СК РФ разобраться в произошедшем и выяснить, связан ли был конфликт детей с сериалом, в котором есть похожая сцена.

"Пищеблок" же депутат попросила проверить, потому что он, по ее мнению, очерняет советский период и пионерию.