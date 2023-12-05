Обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске арестовали на два месяца

Фото: телеграм-канал "Следком38"

Октябрьский районный суд Иркутска арестовал на два месяца трех фигурантов дела об убийстве 15-летнего школьника. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Иркутской области.

Ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по статьям "Убийство" и "Хулиганство". По подозрению в причастности к преступлениям правоохранители задержали шестерых подозреваемых в возрасте от 15 до 21 года, они являются фигурантами по другим уголовным делам.

4 декабря одного из них обвинили в хулиганстве и совершении убийства. Остальным вменяют дела о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Следствие считает, что вечером 2 декабря на остановке общественного транспорта "Лисиха" в Иркутске шесть молодых людей подошли к компании из подростков. Между ними вспыхнул конфликт.

"В процессе 15-летнему школьнику было нанесено не менее 4 ножевых ранений, от которых он скончался на месте. Соучастники преступления скрылись, однако в результате взаимодействия СК, полиции и СОБРа и они были установлены и задержаны", – говорится в сообщении.

Арестованы два фигуранта, по остальным судебные процессы продолжаются, уточнили в прокуратуре.

Инцидент прокомментировала мать школьника, который погиб в драке на остановке в Иркутске. Она пожелала, чтобы виновные в этом происшествии понесли справедливое наказание. Ей сообщили о смерти сына почти сразу, когда она была на работе в реанимации. По ее словам, в тот день сын приносил ей обед, а после с друзьями пошел гулять.

Школьники, которые учились вместе с погибшим, отметили, что знали подростка только с положительной стороны, а в конфликтах он не участвовал.

Мэр Иркутска Руслан Болотов, в свою очередь, подчеркнул, что администрация города окажет помощь семье погибшего подростка. Он выразил соболезнования семье погибшего и указал, что поручил усилить профилактическую работу в школах.