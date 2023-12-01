Полицейские вернули потерянные жителем Иркутска 150 тыс рублей

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Житель Иркутска снял в банкомате 150 тысяч рублей, а позже потерял их на улице. Полицейские нашли владельца и вернули ему средства, сообщает пресс-служба главка МВД по региону.

В ведомстве указали, что после банкомата мужчина с деньгами направился к своему автомобилю пешком. По пути – на остановке городского транспорта – пачка денег выпала из кармана на тротуар. Пропажу мужчина заметил, когда приехал на работу, добавили там.

Отмечается, что в полицию обратились жители Свердловского района, которые увидели разбросанные деньги. Прибывшие на место сотрудники при понятых собрали купюры, общая сумма которых составила 150 тысяч рублей. Для поиска хозяина правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения. Владельцем денег оказался 42-летний иркутятнин, уточнили в ведомстве.

По словам мужчины, он не надеялся вернуть деньги и был удивлен, что полицейские оперативно нашли и вернули всю сумму.

Ранее сообщалось, что полицейские УМВД России по горокругу Химки задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже денег у знакомого. Сумма материального ущерба составила более 240 тысяч рублей.

Как сообщили в полиции, в дежурную часть в Химках обратился 63-летний местный житель с заявлением о том, что его знакомый похитил у него денежные средства. Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали местного жителя. Он признался в содеянном и сказал, что пришел в гости к потерпевшему, воспользовался тем, что хозяин квартиры уснул, и похитил деньги из его кошелька.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").

Подозреваемых в краже денег из машины задержали в Даниловском районе