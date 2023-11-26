В Химках задержали ранее судимого мужчину по подозрению в краже 240 тыс рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские УМВД России по городскому округу Химки задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже денег у знакомого. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Как сообщили в полиции, в дежурную часть в Химках обратился 63-летний местный житель с заявлением о том, что его знакомый похитил у него денежные средства. Сумма материального ущерба составила более 240 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого местный житель. Он дал признательные показания и пояснил, что пришел в гости к потерпевшему, воспользовался тем, что хозяин квартиры уснул, и похитил деньги из его кошелька.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ ("Кража").

Ранее стало известно, что полицейские Москвы задержали 35-летнего мужчину, который обвиняется в краже дорогостоящей шубы с витрины магазина на Комсомольской площади. Выяснилось, что злоумышленником оказался неоднократно судимый приезжий, проживающий в столице.