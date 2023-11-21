Полиция задержала подозреваемого в краже шубы на Комсомольской площади

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Столичные полицейские задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в краже дорогостоящей шубы с витрины магазина на Комсомольской площади. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По предварительной информации, злоумышленник находился в торговом центре на Комсомольской площади. Там на витрине одного из магазинов была вывешена шуба, которую подозреваемый спрятал в рюкзак и скрылся. Материальный ущерб составил свыше 230 тысяч рублей, добавили в ведомстве.

Также уточняется, что мужчину задержали на Верхней Красносельской улице. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый приезжий, проживающий в Москве. С его слов, шубу он сбыл, а полученные деньги потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отмечается, что максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в краже сейфа с деньгами и драгоценностями, а также в угоне автомобиля Porsche Taycan из дома в деревне Большое Свинорье в ТиНАО.

Инцидент произошел в ночь на 12 ноября. Сообщалось, что ценности и автомобиль принадлежали директору строительной фирмы.

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