Мать погибшего в Иркутске школьника хочет добиться справедливого суда над подозреваемыми

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мать школьника, который погиб в драке на остановке в Иркутске, пожелала, чтобы виновные в этом происшествии понесли справедливое наказание. Об этом сообщает телеканал "360".

"Буду в суды ходить. Звонил знакомый адвокат, он меня везде поддержит", – отметила женщина.

Также она рассказала, что ей сообщили о смерти сына почти сразу, когда она была на работе в реанимации. Как утверждает мать погибшего, в тот день сын приносил ей обед, а после с друзьями пошел гулять. Также женщина уточнила, что парень подрабатывал в магазине, а именно раскладывал товары в супермаркете, чтобы заработать деньги к Новому году.

"Потом они с другом поехали домой, а эти балбесы из сауны выползли. Там была драка большая, уже весь интернет ее показывает, мимо машины проезжали, останавливались", – поделилась подробностями женщина.

Школьники, которые учились вместе с погибшим, заявили, что знали подростка только с положительной стороны, а в конфликтах он не участвовал.

"Все помогают семье, никто не равнодушен. Он был спокойный и веселый, мог за девочек постоять, друзей было много", – отметили дети.

Инцидент произошел 2 декабря. Тогда между молодыми людьми случился конфликт, в результате которого 15-летнему подростку было нанесено не менее четырех ножевых ранений. Он скончался на месте происшествия.

По делу об убийстве молодого человека следователи задержали шесть человек. Подозреваемым в расправе над подростком оказался 15-летний фигурант.

Администрация Иркутска, в свою очередь, окажет помощь семье подростка, которого убили на остановке общественного транспорта. Мэр города Руслан Болотов также заявил, что поручил специалистам профильного комитета усилить профилактическую работу в школах.



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