В Москве задержали двух несовершеннолетних по подозрению в организации драк

Двое подростков, которые перед камерой нападали на прохожих и избивали их, задержаны и доставлены в Следственный комитет. В ведомстве сообщили, что проводят расследование, изучают все факты нападений. Пока речь идет о четырех эпизодах, но их может быть и больше.

Также в рамках этого уголовного дела дадут оценку действиям местных участковых и работе школ, где учились подростки. По данным следствия, школьники действовали в составе организованной преступной группы в Москве и подмосковных Химках. В настоящее время устанавливаются имена их возможных соучастников.

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