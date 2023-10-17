Пешеход лег на разделительную полосу и попал под колеса машины на Новом Арбате

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве на Новом Арбате пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а после лег на разделительную полосу и спровоцировал аварию. Об этом заявили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел возле дома № 6. На опубликованных кадрах с места ДТП видно, как первая машина со спецсигналом объехала мужчину, но ехавший после автомобиль с проблесковым маячком не смог избежать столкновения и наехал на пешехода.

Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших на данный момент выясняются. При этом в сообщении добавили, что движение из-за происшествия не затруднено.

Ранее водитель Peugeot влетел в остановку в Екатеринбурге, не справившись с управлением. В результате один человек пострадал, а двое скончались на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП.

Двое мужчин пострадали в результате ДТП на Карамышевской набережной