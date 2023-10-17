Легковушка насмерть сбила двух пешеходов на остановке в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Екатеринбурга"

Водитель Peugeot влетел в остановку в Екатеринбурге. Об этом заявили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошел на улице Машиностроителей в районе дома № 79.

"Водитель автомашины Peugeot 408 не справился с управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и трех пешеходов", – сказано в сообщении ведомства.

В результате один человек пострадал, а двое скончались на месте происшествия.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют причины ДТП. В ведомстве также добавили, что движение транспорта на этом участке ограничено.

Ранее в центре Калуги на улице Кирова автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди, в результате чего 11 человек пострадали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об управлении транспортным средством водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали водителя. Он признал вину, однако отрицал факт того, что на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения, которое было установлено медицинским освидетельствованием.

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