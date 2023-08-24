Число пострадавших в ДТП в Калуге возросло до 11

Фото: телеграм-канал "112"

По уточненным данным, в результате ДТП в центре Калуги пострадали 11 человек. Правоохранители задержали предполагаемого виновника аварии, сообщается в телеграм-канале управления МВД по Калужской области.

"Полицейские задержали виновника ДТП в Калуге, в котором пострадали 11 граждан. Возбуждено уголовное дело", – отмечается в сообщении.

УМВД сообщило, что оперативно прибывшие на место инцидента правоохранители смогли задержать автомобилиста и доставить его в территориальное подразделение МВД.

"Выяснилось, что задержанный в апреле этого года был лишен права управления транспортными средствами, так как находился за рулем в состоянии наркотического опьянения", – пояснили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства ЧП.

Лишенный прав водитель на Toyota врезался в остановку общественного транспорта с людьми в центре Калуги на улице Кирова в районе дома № 11 около 13:43 24 августа. Областная прокуратура, в свою очередь, организовала проверку по факту происшествия.

Немногим позже в региональной прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего в соответствии с пунктом "в" частью 2 статье 264 Уголовного кодекса РФ ("Управление ТС водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека").



Лишенный прав водитель протаранил несколько витрин магазинов в Калуге