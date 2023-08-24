Автобус с гражданами Молдавии попал в ДТП в Польше

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Автобус с гражданами Молдавии попал в ДТП недалеко от польского города Гожно, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.

В результате аварии госпитализировали 10 человек. Их жизни ничего не угрожает. По данным польских властей, ДТП произошло на трассе S-17. Его причины устанавливают компетентные органы.

Посольство Молдавии в Варшаве находится в контакте с местными властями и готово предпринять все необходимые консульские действия.

Ранее сообщалось, что на трассе Душанбе – Куляб – Хорог на юге Таджикистана грузовик "Дулан" протаранил несколько легковых автомобилей и врезался в жилые дома, 10 человек погибли, 14 граждан пострадали и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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