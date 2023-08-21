12 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Турции

В центральной части Турции, в провинции Йозгат, произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого 12 человек погибли, еще 19 получили различные травмы. Об этом сообщает A Haber.

Уточняется, что автобус во время движения слетел в овраг. Бригады скорой помощи доставили пострадавших пассажиров в государственную больницу Соргуна.

Губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан заявил, что причина аварии будет установлена в ходе расследования, о начале которого сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.