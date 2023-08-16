Главы МЧС и Приморья помогут пострадавшим от наводнения оформить все документы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Глава государства Владимир Путин приказал главе МЧС Александру Куренкову и губернатору Приморского края Олегу Кожемяко оформить все необходимые документы для предоставления помощи пострадавшим от наводнения в регионе. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

Помимо этого, президент России попросил их внимательно отслеживать ситуацию, произошедшую в Приморье.

Как заявил на совещании глава МЧС, примерно 4,5 тысячи местных жителей были эвакуированы из зоны подтопления, включая 715 детей.

"На данный момент в 8 пунктах временного размещения находятся 275 человек, в том числе 62 ребенка. Для оказания помощи населению привлечены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Приморскому краю и Амурского спасательного центра МЧС России", – отметил Куренков.

Также глава МЧС сообщил, что Приморскому краю нужны дополнительные средства для оказания помощи тем, кто пострадал от тайфуна.

Минвостокразвития России уже заявил, что выделит региону примерно 340 миллионов рублей. Об этом заявил в телеграм-канале глава ведомства Алексей Чекунков.

"После тайфуна Ханун, тяжелее всего ударившего по Уссурийску (обстоятельствами прорыва дамбы занимается прокуратура), Приморье ждет тайфун Лан. Предоставим Приморскому краю средства на ликвидацию последствий наводнения в объеме 340 миллионов рублей", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае случилось наводнение из-за обильных осадков и прорвавшейся дамбы на реке Раздольной в Уссурийске. Власти Приморья ввели в регионе режим ЧС.

Наводнение в этом регионе стало самым масштабным и разрушительным за последнее десятилетие. Река Раздольная поднялась на рекордные 10 метров и подтопила 27 домовладений и 111 придомовых территорий.

Оперативная группа МЧС направлена в Приморье