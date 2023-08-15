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Наука

Космонавты РФ сняли кадры передвижения тайфуна "Лан" над Японией

Космонавты РФ сняли кадры передвижения тайфуна "Лан" над Японией

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Российские космонавты сняли передвижение тайфуна "Лан" над Японией с борта Международной космической станции. Из-за тайфуна в шести префектурах объявлена эвакуация. Спасателям предстоит вывезти из опасных районов более 500 тысяч человек.

В данный момент там усилился ветер. Так, в районе международного аэропорта Кансай порывы ветра достигают 32 метров в секунду. Кроме того, закрыты магазины и супермаркеты, отменены более 500 авиарейсов, остановлено движение скоростных поездов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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