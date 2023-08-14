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14 августа, 20:00

Происшествия

Более 4,6 тыс домов затоплено в Приморье после тайфуна "Ханун"

Более 4,6 тыс домов затоплено в Приморье после тайфуна "Ханун"

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В Приморье продолжаются работы по откачке воды. МЧС доставило туда тепловые пушки, мотопомпы и генераторы. Число затопленных домов после тайфуна "Ханун" составляет более 4,6 тысячи.

Режим ЧС действует в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасателей сосредоточена в Уссурийске, где сохраняется непростая обстановка. Ранее там сработала система оповещения. Людям сообщали о возможной эвакуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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