14 августа, 20:00Происшествия
Более 4,6 тыс домов затоплено в Приморье после тайфуна "Ханун"
В Приморье продолжаются работы по откачке воды. МЧС доставило туда тепловые пушки, мотопомпы и генераторы. Число затопленных домов после тайфуна "Ханун" составляет более 4,6 тысячи.
Режим ЧС действует в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасателей сосредоточена в Уссурийске, где сохраняется непростая обстановка. Ранее там сработала система оповещения. Людям сообщали о возможной эвакуации.
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