Пепел от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на 500 километров

Мощное извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке утром 11 апреля. Черный столб поднялся на 16 километров, а образовавшееся облако пепла распространилось на 500 километров на северо-запад.

Кроме того, из-за сильного электростатического напряжения были слышны раскаты грома. Там накрыло несколько поселков, начался пеплопад. Высота слоя пепла достигала 8 сантиметров. По данным специалистов, такого не было последние 60 лет.

В населенных пунктах, попавших под пеплопад, закрыты школы, а работа социальных учреждений ограничена. На краевой трассе перекрыли движение, рейсовые автобусы отменены. Всем жителям рекомендовали без необходимости не покидать свои дома.

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