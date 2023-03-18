Автомобиль в Крыму сбил семью из пяти человек

Фото: МВД по Республике Крым

Прокуратура Крыма сообщила о наезде автомобиля на семью из пяти человек, передает РИА Новости.

"В результате происшествия есть пострадавшие, в том числе среди детей… Пострадали 2 взрослых (родители) и 3 ребенка (2018, 2020 и 2021 годов рождения)", – заявили в ведомстве.

В прокуратуре также сообщили, что пострадавших доставили в больницу.

Предварительно установлено, что инцидент произошел по дороге в селе Емельяновка Нижнегорского района, на Центральной улице. За рулем автомобиля ВАЗ 2107 находился 54-летний мужчина.

По факту ДТП проводится прокурорская проверка.

16 марта сообщалось о пяти погибших в результате столкновения трех легковых машин на трассе в Подмосковье. Трагедия произошла на 32-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира.

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