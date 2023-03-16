Кадры с места аварии в Подмосковье появились в Сети

В Сеть попали кадры дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье, в результате которого погибли пять человек.

Авария произошла в четверг, 16 марта, на 32-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира. На трассе столкнулись три легковые машины. В результате ДТП травмы получили шесть человек.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что водитель легкового автомобиля марки Nissan выехал на полосу встречного движения.

Согласно предварительной информации, там он столкнулся с двумя другими транспортными средствами. Прокуратура взяла ситуацию под контроль для установления всех обстоятельств аварии.

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