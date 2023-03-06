Три автомобиля столкнулись на дублере Аминьевского шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве на дублере Аминьевского шоссе произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", – сказано в сообщении.

Движение по дублеру осуществляется по одной из трех полос. Ведомство просит владельцев автомобилей выбирать другие пути для объезда. Кроме того, из-за аварии несколько рейсовых автобусов задерживались, сейчас движение общественного транспорта восстановлено.

Дептранс призвал водителей быть внимательнее на дорогах.

Ранее стало известно, что двое детей скончались из-за полученных травм в аварии с участием автобуса и двух автомобилей в Нижегородской области. Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что в ДТП пострадали двое детей и двое взрослых. Дети попали в больницу в тяжелом состоянии, и медикам не удалось их спасти.

До этого в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова произошла авария с участием двух автомобилей. Позже движение на этом участке дороги было восстановлено.



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