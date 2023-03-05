Движение в Северо-Западном тоннеле Москвы восстановили после ДТП с двумя авто

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Северо-Западном тоннеле, на проспекте Маршала Жукова, восстановили движение после произошедшего там ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении Дептранса.

Ранее в этом тоннеле произошло ДТП с участием двух автомобилей. Обстоятельства аварии, а также информация о возможных пострадавших в результате столкновения уточняется.

Из-за произошедшего ДТП было затруднено движение в сторону Подмосковья.

До этого на северо-востоке Москвы водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста в районе дом № 8 по улице Ярославской. Уточнялось, что велосипедиста госпитализировали для оказания дальнейшей медпомощи.

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