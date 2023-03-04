Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом в Псковской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобиль Volvo столкнулся с автобусом ПАЗ на трассе в поселке Усвяты Псковской области, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Погиб один человек, еще 16 пострадали.

ДТП произошло на 131-м километре автодороги Ольша – Невель у дома № 35 по Козловской улице. Водитель иномарки, двигаясь на транспортном средстве с полуприцепом, не учел погодные условия. В результате он не справился с управлением и столкнулся с ПАЗ, двигающемся в попутном направлении.

Всех пострадавших госпитализировали. Автобус не рейсовый. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Также на место выехали сотрудники аппарата УМВД России по Псковской области.

По данным ТАСС, за медицинской помощью после аварии обратились 14 человек. Шестерых из них доставили в Невельскую межрайонную больницу с травмами различной степени тяжести. Позже еще восемь человек, которые сперва отказались от помощи, сами обратились в больницу. Всего в момент аварии в автобусе находились 40 человек.

Ранее автомобиль въехал в уличный столб и перевернулся на Варшавском шоссе в районе станции метро "Нагатинская". Движение в сторону центра города осуществлялось по двум полосам из пяти.

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