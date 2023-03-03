Три человека погибли в ДТП на Варшавском шоссе в Москве – СМИ

Ночью 3 марта на Варшавском шоссе, в районе станции метро "Нагатинская", автомобиль въехал в уличный столб и перевернулся. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы столицы. Движение в сторону центра города осуществляется по двум полосам из пяти.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, в результате ДТП погибли три человека и еще один пострадал. Обстоятельства аварии, а также подробная информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в районе дома № 91 по улице Профсоюзной в Москве. Позже сама Вербицкая сообщила, что с ней все в порядке.

До этого произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе М-7 "Волга" в Лысковском районе Нижегородской области. В результате аварии пострадали пять человек.

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