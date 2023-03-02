Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП с "КамАЗом" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в районе дома № 91 по улице Профсоюзной в Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Согласно предварительной информации, в момент столкновения с "КамАЗом" Вербицкая находилась в автомобиле марки Genesis.

Сотрудники прибывшей на место машины скорой помощи осмотрели участников ДТП. Госпитализация никому не потребовалась.

Позже сама Вербицкая в беседе с телеканалом сообщила, что с ней все в порядке.

Директор телеведущей Инна Дудова пояснила телеканалу "Звезда", что ДТП произошло не по вине диктора.

"КамАЗ" перестраивался из ряда в ряд и задел машину Ларисы", – рассказала Дудова, подтвердив информацию об отсутствии пострадавших.

До этого на федеральной трассе М-11 в Новгородской области произошло массовое ДТП с участием 41 автомобиля.

Количество пострадавших составило 14 человек. Пятерым людям, четверо из которых дети, потребовалась госпитализация. У них было диагностировано сотрясение мозга.



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