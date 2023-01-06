Устроивший ДТП на Севастопольском проспекте был в состоянии наркотического опьянения

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Предполагаемый виновник массовой аварии на Севастопольском проспекте находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"После совершения ДТП на Севастопольском проспекте он был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (статья 264 УК РФ)", – заявили в ведомстве.

Действия 31-летнего мужчины квалифицированы по пункту "а" части 2 статьи 264 ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Максимальное наказание по данному правонарушению предусматривает до семи лет лишения свободы. Суд с участием прокурора рассмотрит вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

Накануне стало известно, что на Севастопольском проспекте в сторону центра произошло ДТП с участием трех автомобилей. Впоследствии стало известно, что одна из машин ехала по встречной полосе. В результате аварии травмы получили восемь человек.

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