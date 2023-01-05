Три автомобиля столкнулись на Севастопольском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Движение на Севастопольском проспекте в сторону центра оказалось перекрыто из-за ДТП с участием трех автомобилей. Об этом столичный Дептранс предупредил в своем официальном телеграм-канале.

"На Севастопольском проспекте в районе дома №7, корпус 1 столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – отмечается в публикации ведомства.

Автомобилистов попросили объезжать этот участок.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на Большой Пироговской улице. В результате пострадали два человека, их госпитализировали. По неподтвержденным данным, одним из участников аварии стал автомобиль такси.

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