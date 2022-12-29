29 декабря, 23:00Происшествия
Два человека пострадали в ДТП на Большой Пироговской улице
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два автомобиля столкнулось на Большой Пироговской улице, сообщает Агентство "Москва".
В результате пострадали два человека, их госпитализировали. По неподтвержденным данным, одним из участников аварии стал автомобиль такси.
Подробности аварии уточняются.
Ранее ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на внутренней стороне 88-го километра МКАД. В Дептрансе отметили, что в результате аварии один из них опрокинулся на проезжую часть.
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