Два человека пострадали в ДТП на Большой Пироговской улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два автомобиля столкнулось на Большой Пироговской улице, сообщает Агентство "Москва".

В результате пострадали два человека, их госпитализировали. По неподтвержденным данным, одним из участников аварии стал автомобиль такси.

Подробности аварии уточняются.

Ранее ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на внутренней стороне 88-го километра МКАД. В Дептрансе отметили, что в результате аварии один из них опрокинулся на проезжую часть.

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