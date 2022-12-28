Фото: телеграм-канал ''Дептранс. Оперативно''

ДТП с участием семи автомобилей произошло на юго-западе Москвы на улице Вавилова в районе дома 74/22, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте находятся оперативные службы города", – уточнили в пресс-службе.

В Дептрансе отметили, что на данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших в аварии уточняется. Движение транспорта в районе ДТП затруднено.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения маршрутки и трамвая в Барнауле пострадали девять человек. Авария произошла на пересечении улиц Ломоносова и Аванесова. Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних.

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