Девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и трамвая в Барнауле

Фото: epp.genproc.gov.ru

В результате столкновения маршрутки и трамвая в Барнауле пострадали девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

ДТП произошло днем в среду, 28 декабря, на пересечении улиц Ломоносова и Аванесова.

По данным правоохранителей, среди пострадавших двое несовершеннолетних.

Региональная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что троллейбус столкнулся с микроавтобусом в Йошкар-Оле. В результате ДТП пострадали 14 человек. Происшествие случилось около 07:00 26 декабря. Предварительно, водитель троллейбуса при повороте налево не пропустил минивэн, который ехал прямо во встречном направлении.



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