Два человека погибли в результате аварии с грузовиком на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичная Госавтоинспекция сообщила о гибели двух человек в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на внутренней стороне 82-го километра МКАД. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

"Водитель автомобиля Hyundai совершил столкновение с грузовым автомобилем "КамАЗ", остановившимся в крайней правой полосе", – сообщается в публикации.

В результате аварии погибли водитель и пассажир легковой машины.

В настоящее время специалисты осматривают место ДТП.

Ранее сообщалось, что фура Scania G400, перевозившая аммиак, создала массовое ДТП в Калужской области.

Уточнялось, что водитель фуры ехал в сторону Брянска, выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с "ГАЗель Next" и автомобилем "МАЗ". Затем произошло столкновение еще с одним грузовиком "МАЗ". Всего в ДТП попали семь автомобилей. В результате аварии погиб водитель фуры Scania G400.

"ГАЗель" и легковая машина столкнулись на Дербеневской улице

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