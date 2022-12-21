Один человек погиб в результате аварии с пассажирским автобусом в Липецкой области

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Один человек погиб в результате ДТП с участием пассажирского автобуса Setra и двух легковых автомобилей в Липецкой области. Об этом УМВД России по региону сообщило в своей официальной группе "ВКонтакте".

Отмечается, что на дороге произошло столкновение автобуса с двумя машинами и краном-манипулятором "КамАЗ".

"В результате ДТП водитель Renault Duster 1976 года рождения погиб. Водителям автобуса, манипулятора, легкового автомобиля Renault Logan, а также трем пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь", – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что фура Scania G400, перевозившая аммиак, создала массовое ДТП в Калужской области, после того как выехала на полосу встречного движения.

Уточнялось, что водитель фуры ехал в сторону Брянска, выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с "ГАЗель Next" и автомобилем "МАЗ". Затем произошло столкновение еще с одним грузовиком "МАЗ". Всего в ДТП попали семь автомобилей. В результате аварии погиб водитель фуры Scania G400.

Пять автомобилей столкнулись напротив Московского ипподрома

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