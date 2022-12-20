Три человека остаются в реанимации после аварии с автобусом в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Хабаровскому краю"

Состояние трех вахтовиков, пострадавших в аварии с автобусом в Хабаровском крае, оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации, сообщили в региональном Минздраве.

"В ККБ имени Владимирцева находится восемь пациентов, из них трое в реанимации. Три пациента находятся в нейрохирургическом отделении, два – в травматологическом", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Еще трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести находятся в отделениях краевой клинической больницы № 1.

Авария произошла 16 декабря. В Нанайском районе недалеко от села Троицкое перевернулся автобус, перевозивший вахтовиков. В результате аварии погибли 8 человек и пострадали 22.

По данным следователей, водитель автобуса перед рейсом не проходил обязательный медицинский осмотр. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Сотрудники правоохранительных органов задержали индивидуального предпринимателя, с которым был заключен договор о перевозке вахтовиков.



Восемь человек погибли в аварии в Хабаровском крае

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!