Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС по Хабаровскому краю"

Количество погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до 7, пострадавших – до 23. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, около села Троицкое Нанайского района, перевернулся автобус с вахтовиками компании ООО "Амур Минералс". Погибли 7 человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести", – написал он.

По его словам, двое пострадавших находятся на операционном столе. Губернатор заявил, что работы на месте ДТП проводят спасатели, пожарные, муниципальные службы, сотрудники полиции и врачи.

Вертолет МЧС России вылетел к месту происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. На его борту находятся медики, психологи, представители ГУ МЧС России по Хабаровскому края и комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Дегтярев выразил соболезнования семьям погибших и поручил подготовить распоряжение о выплатах, которое он собирается подписать в ближайшее время. Губернатор заявил, что семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, а пострадавшие – по 500 тысяч рублей.

Автобус съехал в кювет и перевернулся в 23:30 (15 декабря) по московскому времени.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще два пострадали в результате ДТП на 3-м Павелецком проезде. Водитель не справился с управлением, из-за чего выехал на площадку остановки общественного транспорта и наехал на пешеходов.

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