Шесть человек погибли в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС по Хабаровскому краю"

Шесть человек погибли и семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом, произошедшим в Хабаровском крае. Об этом сообщает представитель регионального ГИБДД Ольга Голубева.

"В 6.30 местного времени поступило сообщение в дежурную часть, что на 178-м километре автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, по предварительным данным, сошел с трассы автобус с вахтовиками. В результате ДТП погибли на месте пять человек, еще один в карете скорой помощи. По предварительным данным, 17 человек еще госпитализировано", – приводят ее слова РИА Новости.

На месте происшествия ведут работы спасатели, работники пожарно-спасательной части, медики и инспекторы ГИБДД. К месту аварии отправят вертолет со спасателями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что грузовик и машина скорой помощи столкнулись в Томской области. Жертвами аварии стали четыре человека, еще один пострадал.

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