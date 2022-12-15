15 декабря, 23:04Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту ДТП на 3-м Павелецком проезде в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на 3-м Павелецком проезде в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Дело возбудили по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Прокуратура взяла на контроль расследование дела.
Водитель BMW не справился с управлением, из-за чего выехал на площадку остановки общественного транспорта и наехал на пешеходов. После этого автомобиль врезался в припаркованный автомобиль Citroen.
В результате погиб один человек и пострадали мужчина и женщина. За рулем BMW находился мужчина 1987 года рождения.
Один человек погиб и двое получили ранения в ДТП в районе Павелецкой набережной
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