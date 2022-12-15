Уголовное дело возбудили по факту ДТП на 3-м Павелецком проезде в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на 3-м Павелецком проезде в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Дело возбудили по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Прокуратура взяла на контроль расследование дела.

Водитель BMW не справился с управлением, из-за чего выехал на площадку остановки общественного транспорта и наехал на пешеходов. После этого автомобиль врезался в припаркованный автомобиль Citroen.

В результате погиб один человек и пострадали мужчина и женщина. За рулем BMW находился мужчина 1987 года рождения.



Один человек погиб и двое получили ранения в ДТП в районе Павелецкой набережной

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