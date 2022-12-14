Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и военным тягачом под Воронежем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирский автобус столкнулся с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области, сообщает ТАСС. В результате аварии пострадали восемь человек.

Автобус ехал из Луганска в Белгород и въехал в военный тягач МАЗ 537. Пострадавших доставили в Россошанскую районную больницу. Среди них нет людей с тяжелыми травмами.

Автобус все еще находится на месте ДТП. Там же работают сотрудники ГИБДД, они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом во Владимирской области количество пострадавших возросло до 19 человек, среди них были трое детей и 16 взрослых.

Всех пострадавших доставили в медучреждения. Детям оказали амбулаторную помощь.

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