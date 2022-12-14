09:02Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и военным тягачом под Воронежем
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажирский автобус столкнулся с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области, сообщает ТАСС. В результате аварии пострадали восемь человек.
Автобус ехал из Луганска в Белгород и въехал в военный тягач МАЗ 537. Пострадавших доставили в Россошанскую районную больницу. Среди них нет людей с тяжелыми травмами.
Автобус все еще находится на месте ДТП. Там же работают сотрудники ГИБДД, они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом во Владимирской области количество пострадавших возросло до 19 человек, среди них были трое детей и 16 взрослых.
Всех пострадавших доставили в медучреждения. Детям оказали амбулаторную помощь.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!