Четыре человека погибли в ДТП с машиной скорой помощи под Томском

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Грузовик и машина скорой помощи столкнулись в Томской области. Жертвами аварии стали четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

ДТП произошло на трассе Томск – Мариинск. Грузовик ехал со стороны села Турунтаево, а автомобиль скорой помощи – со стороны Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание.

По предварительным данным, все четверо погибших находились в машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом во Владимирской области количество пострадавших возросло до 19 человек, среди них были трое детей и 16 взрослых. Всех пострадавших доставили в медучреждения. Детям оказали амбулаторную помощь.

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