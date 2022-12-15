Один человек погиб в ДТП на 3-м Павелецком проезде в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек погиб и еще два пострадали в результате ДТП на 3-м Павелецком проезде. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель не справился с управлением, из-за чего выехал на площадку остановки общественного транспорта и наехал на пешеходов. После этого BMW врезался в припаркованный автомобиль Citroen.

"В результате мужчина-пешеход скончался на месте. По предварительной информации, также пострадали мужчина и женщина", – говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали с различными степенями тяжести.

Прокуратура взяла на контроль принятие процессуального решения по факту произошедшего.

В ведомстве уточнили, что за рулем BMW находился мужчина 1987 года рождения.

Из-за ДТП по 3-му Павелецкому проезду организовали реверсивное движение. В столичном Дептрансе рекомендовали водителям выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что грузовик и машина скорой помощи столкнулись в Томской области. Грузовик ехал со стороны села Турунтаево, а автомобиль скорой помощи – со стороны Томска в город Асино. В результате погибли четыре человека, которые находились в карете скорой помощи. Водитель грузовика пострадал.



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