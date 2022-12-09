13:49Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Readovka"
Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на федеральной трассе М-7 в Орехово-Зуевском районе Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В деревне Малая Дубна на 87-м километре в сторону Москвы произошло попутное столкновение рейсового автобуса и грузовика", – сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, в ДТП пострадали десять человек. По словам источника агентства, пострадавших направили в городскую больницу в Орехово-Зуеве.
Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее сообщалось, что на Ленинградском шоссе в Москве произошла авария с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей. В результате пострадали четыре человека. Их госпитализировали.
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