Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Readovka"

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на федеральной трассе М-7 в Орехово-Зуевском районе Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В деревне Малая Дубна на 87-м километре в сторону Москвы произошло попутное столкновение рейсового автобуса и грузовика", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в ДТП пострадали десять человек. По словам источника агентства, пострадавших направили в городскую больницу в Орехово-Зуеве.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском шоссе в Москве произошла авария с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей. В результате пострадали четыре человека. Их госпитализировали.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!