Водитель иномарки, сбивший двух человек на переходе в Москве, был пьян в момент аварии

Водитель автомобиля Land Rover, сбивший двух человек на пешеходном переходе в центре Москвы, был пьян в момент аварии. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"35-летний водитель автомобиля марки Land Rover, совершивший наезд на пешеходов на Олимпийском проспекте, находился в состоянии опьянения", – указано в сообщении.

ДТП произошло на Олимпийском проспекте в районе дома 22. Пострадавшие пешеходы пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Водитель иномарки с места происшествия скрылся, однако был найден и задержан спустя полчаса.

Принятие процессуального решения и привлечение виновного лица к ответственности находится на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.

Ранее сообщалось, что пешехода сбили на переходе в районе дома 16 на Большой Косинской улице.

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