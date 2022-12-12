Фура с мандаринами перевернулась на трассе в Челябинской области

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В Челябинской области произошло столкновение автомобилей "КамАЗ" и Volvo, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В результате один из большегрузов, который перевозил мандарины, перевернулся.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на 1838-м километре автодороги Москва – Челябинск. Автомобилем "КамАЗ" управлял житель Дагестана 1994 года рождения, за рулем Volvo находился водитель 1979 года рождения.

"По предварительным данным, водитель <...> Volvo не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на остановившийся вследствие неисправности автомобиль "КамАЗ". В результате столкновения произошло опрокидывание большегруза, и перевозимые в машине фрукты рассыпались по проезжей части", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из людей никто не пострадал. Водителя Volvo привлекли к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. По данным МВД, в этом году данный водитель уже 12 раз привлекался за различные нарушения ПДД.

"Движение в сторону Челябинска полностью восстановлено. По направлению к Москве работы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия продолжаются", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП в Тоцком районе Оренбургской области, где столкнулись автомобили ZAZ Chance и "Газель".

В аварии также пострадал мужчина 1978 года рождения. Его госпитализировали.

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