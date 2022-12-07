Два человека пострадали в результате наезда BMW на крыльцо магазина в Удмуртии

Фото: телеграм-канал "МЧС Удмуртии"

Водитель BMW наехал на крыльцо автомобиля в городе Сарапул в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел во вторник вечером на улице Молодежная. По предварительным данным, пострадали два человека.

"Один [пострадавший] от госпитализации отказался, второй бригадой скорой помощи доставлен в Сарапульскую городскую больницу", – говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что сотрудник уголовного розыска из Московской области устроил ДТП на трассе Балашиха – Салтыковка. Капитан полиции находился за рулем личного Range Rover. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами.

В результате аварии один человек погиб и один пострадал. Полицейский отказался от прохождения медосвидетельствования. В этот же день его уволили из органов.

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