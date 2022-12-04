Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека погибли в результате столкновения автомобилей в Нижегородской области. Об этом глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем телеграм-канале.

"В результате ДТП в районе деревни Трестьяны погибли три человека, из них две женщины погибли на месте, и один мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи во время эвакуации", – говорится в его публикации.

По его словам, в аварии также пострадали 10-летний мальчик и 38-летний мужчина, они находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения грозового и легкового автомобилей на 139-м километре трассы А107 в Московской области погиб один человек.

Уточнялось, что водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовой машиной.

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