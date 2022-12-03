Один человек погиб в результате ДТП на трассе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

В результате столкновения грозового и легкового автомобилей на 139-м километре трассы А107 в Московской области погиб один человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Московской области.

"На 139 км автотрассы А107 водитель легкового автомобиля Chevrolet выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем", – сообщили в ведомстве.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшей аварии.

До этого два грузовых автомобиля столкнулись на Автозаводской эстакаде в Москве. Авария произошла в ночное время суток. На месте работали экстренные службы города.

Ранее на Рублевском шоссе водитель BMW не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии пострадали три человека.



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