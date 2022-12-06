Полицейский выехал на встречку в Подмосковье и столкнулся с тремя авто

Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

Сотрудник уголовного розыска из Московской области на личном автомобиле выехал на встречную полосу на трассе Балашиха – Салтыковка, где столкнулся с тремя автомобилями, сообщает ТАСС.

ДТП произошло 5 декабря. Капитан полиции находился за рулем Range Rover. В результате аварии погибла пассажирка одной из машин, водитель пострадал.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Полицейский от прохождения медосвидетельствования отказался, с ним работают следователи. Его отстранили от выполнения служебных обязанностей, в будущем уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также привлекут к ответственности в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что на Бережковской набережной в Москве произошло столкновение трех автомобилей, в том числе двух такси. В результате одна машина такси упала в реку. Пассажир получил травмы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!