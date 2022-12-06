В Подмосковье уволили полицейского, который устроил пьяное ДТП

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Полицейского из Балашихи, который устроил пьяное ДТП в Подмосковье, уволили из органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Бывшего сотрудника привлекут к ответственности.

По данным агентства, за рулем Range Rover находился сотрудник межмуниципального управления полиции "Балашихинское". Происшествие случилось в его нерабочее время.

Согласно следствию, оперуполномоченный в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с тремя автомобилями. В результате погибла 44-летняя пассажирка одной из машин. Капитан полиции отказался от прохождения медосвидетельствования.

Следователи изъяли подушки безопасности, бутылку из-под водки и мобильный телефон. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.



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