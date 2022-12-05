Водитель съехавшего в реку в центре Москвы автомобиля был спасен

За рулем автомобиля, съехавшего в реку Яузу в центре Москве, находилась женщина. Она не пострадала. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что прибывшие на место спасатели вытащили женщину на берег с помощью лестницы.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в Наставническом переулке в районе 17-го дома. По данным столичного Дептранса, водитель не справился с управлением и автомобиль упал в реку.

В ведомстве отмечали, что в районе ЧП для движения транспорта свободны две полосы из трех.

Ранее сообщалось, что на Бережковской набережной в Москве произошло столкновение трех автомобилей, в том числе двух такси. В результате одна машина такси упала в реку. Пассажир получил травмы.

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