Четыре человека стали жертвами ДТП в Оренбуржье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека погибли в результате ДТП в Тоцком районе Оренбургской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что авария произошла неподалеку от поселка Кирсановка. Там столкнулись автомобили ZAZ Chance и "Газель".

Также сообщается об одном пострадавшем. По данным спасателей, мужчина 1978 года рождения с травмами доставлен в больницу.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства дорожного происшествия, а также устанавливаются личности погибших.

Ранее сообщалось, что на улице Нижние Мневники в Москве водитель не справился с управлением и врезался в столб. Он погиб.

До этого на Ленинградском шоссе в Москве произошла авария с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей. В результате пострадали четыре человека. Их госпитализировали.

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