07 декабря, 22:28Происшествия
Смертельное ДТП произошло на улице Нижние Мневники
Фото: "Дептранс. Оперативно"
В районе дома № 35 по улице Нижние Мневники в Москве произошло смертельное ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы города. Обстоятельства и причины аварии уточняются.
До этого два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 15-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). В результате столкновения один из автомобилей перевернулся. Информация о пострадавших уточнялась.
Ранее на севере Москвы столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Авария произошла в районе дома 68. Восемь человек получили травмы.
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