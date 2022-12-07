Смертельное ДТП произошло на улице Нижние Мневники

Фото: "Дептранс. Оперативно"

В районе дома № 35 по улице Нижние Мневники в Москве произошло смертельное ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Обстоятельства и причины аварии уточняются.

До этого два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 15-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). В результате столкновения один из автомобилей перевернулся. Информация о пострадавших уточнялась.

Ранее на севере Москвы столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Авария произошла в районе дома 68. Восемь человек получили травмы.



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